Quartieri Spagnoli, 18enne ferito da un colpo di pistola: si indaga

Un 18enne è stato colpito da un proiettile in una strada dei Quartieri Spagnoli: per lui diagnosticati 30 giorni per una frattura ossea della caviglia sinistra.

Questa notte, a Napoli, intorno alle 3:30, un 18enne già noto alle forze dell’ordine, è stato trasportato all’ospedale Pellegrini con una ferita d’arma da fuoco alla caviglia.

Al ragazzo, che sarebbe stato colpito in una strada non precisata dei Quartieri Spagnoli, sono stati diagnosticati 30 giorni per una frattura ossea della caviglia sinistra. E’ attualmente ricoverato in ortopedia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia centro. Sono in corso le indagini per determinare dinamica dell’evento, al momento poco chiara, ora poco chiara e identificare eventuali responsabili.