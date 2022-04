Si torna a sparare a Pozzuoli, in località Monterusciello, dove, nella tarda serata di ieri sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco in strada.

Ieri sera a Pozzuoli, in località Monterusciello, sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco in strada. È accaduto in via Viviani, dove i carabinieri, allertati dal 112, hanno rinvenuto sull’asfalto 3 bossoli calibro 9.

I proiettili sarebbero stati esplosi in aria. Indagini in corso per chiarire dinamica.