Posillipo, crolla un pezzo di strada: via Tito Lucrezio Caro chiusa al traffico

Cronaca di Napoli: la pioggia di ieri ha causato danni nel quartiere Posillipo (dove il crollo di un pezzo di strada ha portato alla chiusura al traffico di via Tito Lucrezio Caro).

La pioggia caduta sulla città di Napoli nella giornata di ieri, lunedì 12 ottobre, ha lasciato pesanti danni nel quartiere di Posillipo.

Come riporta “Il Mattino”, verso le 16 c’è stato un forte boato in via Tito Lucrezio Caro, avvertito in maniera nitida dai residenti: è infatti crollata un’ampia porzione di manto stradale che si è abbattuto su alcune proprietà private sottostanti.

Per fortuna, non si registrano feriti ma solo tanta paura. Dopo l’accaduto, è stata subito disposta la chiusura al traffico nei due sensi di marcia.

Purtroppo, negli ultimi anni via Tito Lucrezio Caro (come tutta la zona di Posillipo) è balzata più volte agli onori delle cronache per i numerosissimi abbattimenti di alberi.

Saranno i rilievi della Napoli Servizi a stabilire se le numerosissime buche lasciate dagli alberi sradicati sono alla base del crollo del manto stradale (in cui erano mischiati acqua, detriti e fango).

Foto: “Il Mattino”