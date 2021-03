“Poliziotto superpiù” su Rete 4. I film in tv sabato 20 marzo

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata i film in tv sabato 20 marzo. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con i film in onda sui principali canali in prima serata I film in tv sabato 20 marzo. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

In Arte Nino – 21:25 Rai 1 Zack Snyder’s Justice League – 21:15 Sky Cinema The Game – Nessuna regola – 21:00 Iris L’era glaciale – 21:20 Italia 1 Le amiche della sposa – 21:15 Premium Cinema 2 The Women – 21:10 Rai Movie Poliziotto superpiù – 21:20 Rete 4 Genere: Commedia

Sergio Corbucci Cast: Terence Hill, Herb Goldstein, Ernest Borgnine, Sal Borgese, Joanne Dru TRAMA Poliziotto superpiù è un film del 1980 diretto da Sergio Corbucci. Il film, una coproduzione Italia-Stati Uniti, è una commedia fantascientifica e poliziesca interpretata da Terence Hill, nel ruolo di un agente di polizia di Miami che acquisisce accidentalmente dei superpoteri. Pensata principalmente per il pubblico americano, la pellicola è stata trasmessa più volte da HBO nel corso dei primi anni ottanta. Durante una perlustrazione, l’agente Dave Speed viene investito dalle radiazioni di un’esplosione atomica che lo dotano di incredibili superpoteri, rendendolo capace di compiere cadute pericolose senza riportare alcun danno, di leggere nel pensiero e di spostare gli oggetti con la forza della concentrazione. Poteri che gli fanno comodo per il suo lavoro, aiutandolo a catturare criminali e a sventare rapine, ma come tutti i super-eroi, anche il poliziotto “superpiù” ha il suo punto debole: il colore rosso. La camera azzurra – 21:15 Cielo Il dottor T e le donne – 21:10 Paramount Channel