Paura a Boscoreale, 20enne gambizzato in strada

Questa mattina a Boscoreale, nel Napoletano, un giovane di vent’anni incensurato è stato ferito alle gambe da un colpo d’arma da fuoco: si indaga per ricostruire la vicenda.

Paura a Boscoreale, nella provincia di Napoli, dove questa mattina poco dopo le 11 un giovane di vent’anni incensurato e’ stato ferito alle gambe da un colpo d’arma da fuoco. Il fatto e’ accaduto in via Settetermini nel Rione Piano.

Immediati i soccorsi per il ragazzo che e’ stato trasportato all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia dove e’ ricoverato ma non e’ in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata che hanno avviato le indagini.