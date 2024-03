Pasqua e Pasquetta a Città della Scienza, il programma

Ologramma di Pasqua

In una scena memorabile del primo film della saga Guerre Stellari, il robot R2-D2 proietta un ologramma della principessa Leila che implora Obi Wan Kenobi di aiutarla contro l’Impero. Era il 1977 ed erano passati appena sei anni dall’assegnazione del premio Nobel al brillante fisico ungherese Dennis Gabor “per la sua invenzione e sviluppo del metodo olografico”, che teorizzò all’inizio degli anni Cinquanta. Scopriamo insieme come funzionano gli ologrammi e come costruire un proiettore per realizzarne uno.

