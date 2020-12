Paolo Jorio: “Museo Filangieri ospiterà un’esposizione dedicata a Maradona”

Paolo Jorio (Direttore del Museo del Tesoro di San Gennaro e del Museo Filangieri) a Radio CRC: “Un’esposizione dedicata a Maradona. Il Museo Filangieri ospiterà i suoi cimeli”.

“Il Museo Filangieri ospiterà i cimeli di Maradona. Un percorso emozionale che darà felicità, la stessa che Maradona ha regalato ai napoletani”. A parlare è Paolo Jorio, Direttore del Museo del Tesoro di San Gennaro e del Museo Filangieri, ai microfoni di Radio Crc Targato Italia, intervenuto nella trasmissione Barba&Capelli condotta da Corrado Gabriele e in onda dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9. “Oggi – continua Jorio – la funzione del Museo è anche quella di rappresentare la memoria del territorio. Il Museo Filangieri è la sede ideale per questa esposizione. Ha alle spalle una storia legata al diritto alla felicità, fu Filangieri senior a scrivere proprio un’opera rivoluzionaria sul diritto alla felicità”.

Il Direttore ha parlato della crisi culturale legata alla pandemia: “La prima cosa da fare è programmare e far circolare nuove idee per far tornare i turisti a visitare i musei a Napoli. L’importante è non fermarsi mai. E per queste feste natalizie spero non accada lo stesso di questa estate. Al Governo chiedo coerenza”.