Panini presenta “La matematica raccontata da Topolino”

La matematica raccontata da Topolino è Un TopoLibro speciale con le più belle storie disneyane legate al mondo dei numeri. Disponibile dal 25 maggio insieme a Topolino 3470.

La collana dei TopoLibri si arricchisce di un nuovo numero da collezione: La matematica raccontata da Topolino. Mentre l’Unione Matematica Italiana – l’associazione che riunisce i matematici d’Italia fondata nel 1922 da Salvatore Pincherle – celebra i 100 anni dalla sua fondazione, Topolino presenta un volume speciale dedicato alle storie a fumetti disneyane che affrontano il mondo dei numeri come solo Topi e Paperi sanno fare, tra ironia e veridicità, avventura e rigore scientifico. La matematica raccontata da Topolino è disponibile da mercoledì 25 maggio insieme a Topolino 3470, in edicola, fumetteria e su Panini.it.

Tra le storie contenute in questo TopoLibro speciale ci saranno anche Zio Paperone e il cavatappi quadridimensionale e Topolino e i numeri del futuro. Le storie sono state selezionate dal Professor Alberto Saracco, docente dell’Università di Parma, che firma anche le introduzioni e un’approfondita postfazione finale sul rapporto tra la matematica e Disney. La prefazione invece è a cura di Lorenzo Baglioni, ex docente matematico e ora divulgatore e cantautore, che afferma: “I fumetti e la musica sono linguaggi geniali per raccontare la matematica! Leggendo queste storie mi sento a casa, tra i personaggi e la materia che amo”.

Un volume che racconta l’importanza della materia in tantissime applicazioni: dalla fisica, alla tecnologia, alle scienze economiche e sociali. “Per mettersi a imparare la matematica però non basta il fatto che sia utile” commenta il Professor Saracco nella postfazione del volume “Vogliamo – giustamente – che sia interessante. E spesso, purtroppo, quella che viene proposta a scuola non lo è. La matematica però è nascosta nella vita di tutti i giorni, non solo nei libri. E sarebbe bello sentirla raccontare utilizzando metodi accattivanti. E indovinate un po’ qual è uno dei migliori? Con i fumetti! I disegni riescono a comunicare molto bene idee anche complesse e porle in maniera semplice, immediata e com­prensibile a tutti, e sono fantastici per avvicinare alle discipline scientifiche”.

Alberto Saracco e Lorenzo Baglioni saranno anche protagonisti d’eccezione di una diretta sulla pagina Facebook @TopolinoMagazine e sul canale YouTube Panini Comics martedì 24 maggio alle ore 18.00 per parlare del “magico” mondo della matematica.

Topolino, così, mostra ancora una volta la sua vicinanza alle tematiche scientifiche, diventando strumento di divulgazione attraverso il racconto di tantissimi aspetti della scienza con storie divertenti, avventurose e avvincenti. L’appuntamento con il numero 3470 del magazine edito da Panini Comics e con il TopoLibro La matematica raccontata da Topolino è dunque per mercoledì 25 maggio in edicola, fumetteria e su Panini.it.