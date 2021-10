Pallanuoto maschile: sabato 23 ottobre Rari Nantes Salerno contro Milano

Rari Nantes Salerno: sabato 23 ottobre la squadra di Matteo Citro in cerca di riscatto alla piscina Vitale contro la Milano Metanopoli.

Sabato 23 ottobre si giocherà la terza giornata del campionato di serie A1 di pallanuoto maschile. Alla piscina Simone Vitale, alle ore 15:00, la Rari Nantes Salerno scenderà in vasca per affrontare la Waterpolo Milano Metanopoli. Dopo la sconfitta subita a Catania, i giallorossi hanno lavorato duramente in settimana per mettere a punto il proprio gioco e porre rimedio agli errori che sono costati i tre punti sabato scorso, in una gara ampiamente alla portata di Luongo e compagni.

Anche contro i lombardi, gli uomini di mister Citro, che tornerà in panchina dopo la squalifica, dovranno vedersela con Milano, che in classifica però si trova ancora a zero punti, dopo aver subito due rotonde sconfitte contro Palermo e Brescia.

Una gara dalle molte insidie, che i giallorossi dovranno affrontare con il giusto approccio per non regalare altri punti importanti agli avversari, in un campionato che, a esclusione delle big, sembra essere molto livellato e dunque molto impegnativo.

“Affrontiamo un altro scontro diretto contro una squadra rinnovata ed in crescita, sappiamo bene quanto saranno importanti l’atteggiamento giusto ed i dettagli di gioco. Un ruolo fondamentale lo avrà anche il nostro pubblico che dovrà sostenerci specie nei momenti di difficoltà” queste le parole di Mister Citro, che ufficializzerà la formazione soltanto sabato.

Mentre il difensore della Rari Nantes Salerno, Umberto Esposito, dichiara: “Contro il Wp Milano Metanopoli sarà sicuramente una partita combattuta perché loro verranno con tanto entusiasmo e noi con voglia di rivalsa. Dobbiamo limitare gli errori ed essere più compatti soprattutto in difesa. Bisogna scendere in campo determinati senza enormi tensioni con la consapevolezza che se siamo bravi ad evitare gli errori della settimana scorsa possiamo portare a casa i tre punti. Il Metanopoli è una squadra che sta crescendo e ha qualità, sono organizzati bene in tutti i reparti. Sarà una bella partita”.

I biglietti saranno acquistabili direttamente sabato 23 ottobre alla Piscina Comunale Simone Vitale, al costo di 10 euro. La gara sarà trasmessa anche in diretta streaming dalla pagina Facebook della Rari Nantes Nuoto Salerno.