Pallanuoto. La Nantes Vomero annuncia l’acquisto di Alessio Nebbioso

Fabio Galasso coach della Nantes Vomero: “Acquisto importante che alzerà il livello tecnico della squadra”.

La Nantes Vomero guidata Fabio Galasso prosegue il sua cammino di crescita e dopo i primi quattro acquisti annuncia anche l’arrivo di Alessio Nebbioso, un top player che andrà a rafforzare la difesa della squadra che a breve scenderà in vasca per disputare il campionato di serie C. Il giovane pallanuotista, 23 anni, ha giocato nella squadra del San mauro Nuoto 2000 Ischia – Pomigliano, e accoglie con gioia il passaggio nella nuova società.

“C’è grande soddisfazione per l’approdo alla Nantes Vomero e le prime sensazioni sono positive – dichiara Nebbioso – Sarà stimolante giocare per vincere ed allenarsi tutti i giorni con dei giocatori di giovane età alcuni dei quali conosco già e a loro trasmetterò la mia esperienza. Sono a disposizione della società – conclude il giovane pallanuotista – e farò tutto quanto necessario per sostenere la squadra e vincere il maggior numero possibile di partite”.

Fabio Galasso, che allena anche l’Under 18, è soddisfatto e si aspetta grandi risultati dalla squadra ed esprime grande entusiasmo per l’arrivo di Alessio Nebbioso: “E’ un acquisto importante e voluto fortemente per dare fisicità e alzare il livello tecnico della squadra. Riabbracciare Alessio è un’immensa gioia, è un ragazzo con tanti valori e questo per me è un aspetto molto importante”.

Grande soddisfazione espressa dal team manager Angelo Di Gloria, dal consigliere Federico Calvino, dal preparatore atletico Marco Tortora e dal presidente Fernanda Frulio.