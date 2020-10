Pallanuoto, Nantes Vomero: Ecco i nuovi acquisti per rafforzare la squadra

67

Pallanuoto. La Nantes Vomero annuncia l’acquisto di nuovi quattro atleti. Fabio Galasso: “Sono ragazzi pronti a scendere in acqua e dare battaglia con la loro dedizione, spirito di sacrificio e grinta agonistica”.

Prosegue il percorso di crescita della Nantes Vomero guidata Fabio Galasso che annuncia l’arrivo di nuovi acquisti che rafforzeranno la rosa della squadra che dovrà disputare il campionato di serie C. Gli atleti sono Gabriele Brancaccio (attaccante), Sibilio Luca (attaccante), Balzamo Matteo (portiere), Capolupo Fabio (difensore). Fabio Galasso che allena anche l’Under 18 è soddisfatto e si aspetta grandi risultati dalla squadra. Grande entusiasmo anche del patron Angelo Di Gloria che segue con passione i progressi della Nantes Vomero.

Il coach Galasso sarà pronto per l’ennesima sfida: “Sono fiero del mio gruppo. Sono ragazzi pronti a scendere in acqua e dare battaglia con la loro dedizione, spirito di sacrificio e grinta agonistica. Personalmente preferisco le sfide più difficili e questa lo è. Ora ci aspettano settimane di duro allenamento per gli miei atleti ma si lavora con il sorriso. Poi il talento fa la differenza e ti fa vincere una partita con intelligenza e il lavoro e l’affiatamento della squadra ti fa vincere il campionato. Noi puntiamo in alto!”