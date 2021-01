Pallanuoto, Aktis Acquachiara: vittoria nel derby (25-7)

Il prossimo impegno in Regular Season per l’Aktis Acquachiara sarà Domenica 7 Febbraio quando, alla Felice Scandone di Fuorigrotta, arriveranno le catanesi del Torre del Grifo Village.

Parte nel miglior modo possibile il campionato dell’Aktis Acquachiara nel girone Sud del campionato di Serie A2 Femminile: vittoria nel derby contro il Napoli Nuoto e primi tre punti in classifica all’esordio stagionale.

Gara condotta dall’inizio alla fine per le biancazzurre che passano in vantaggio a dieci secondi dal fischio d’inizio con De Magistris, imbeccata dall’assist di capitan Tortora. Le acquachiarine si rendono protagoniste di un break devastante che le proietta sul 5-0 con le marcature di Zizza (2), Tortora e De Magistris. La prima rete della formazione padrone di casa arriva alla metà del primo quarto e porta la firma di Dirupo.

L’Aktis continua a macinare gioco ed all’inizio del secondo periodo è in vantaggio per 9-1 grazie alle conclusioni vincenti di Mazzola, De Magistris (2) e Tortora. Tre punti virtualmente acquisiti. E’ proprio in questo quarto, terminato con un parziale di 4-2 per le “ospiti,” che arriva la rete di Fabiana Anastasio (un derby in famiglia oggi per lei contro la sorella Roberta), nata e cresciuta nello Sporting Flegreo, club che ha ceduto il titolo sportivo al sodalizio napoletano.

Anche nel terzo tempo l’Aktis spinge sull’acceleratore chiudendo il parziale sul 7-1; realizzano Foresta (2), Mazzola, Di Maria (2), Fabiana Anastasio e De Magistris. Nell’ultima frazione, aperta con la rete di Foresta e chiusa con quella di Tortora, l’Acquachiara si limita a controllare il gioco conducendo in porto la sfida; nel mezzo i goal di Mazzola De Magistris (2) e Di Maria.

“Sono soddisfatta dell’approccio al match da parte delle ragazze – ha spiegato a fine partita l’allenatrice acquachiarina Barbara Damiani -. Dovremmo sicuramente lavorare sugli errori commessi dovuti anche al fatto di non poter giocare partite di allenamento durante la settimana. E’ stata un’occasione per far giocare tutte le atlete presenti in rosa e devo dire che hanno risposto molto bene. E’ una vittoria che non ci deve far esaltare, anzi; continueremo a giocare partita dopo partite per scoprire i valori delle nostre avversarie e le potenzialità di questo gruppo”.

Il prossimo impegno in Regular Season per l’Aktis Acquachiara sarà Domenica 7 Febbraio quando, alla Felice Scandone di Fuorigrotta, arriveranno le catanesi del Torre del Grifo Village.

NAPOLI NUOTO – AKTIS ACQUACHIARA 7-25 (1-8, 2-4, 1-7, 3-6)

Napoli Nuoto: Marasca, Maione, Carmicino, Maglitto, Micillo M., Lamberti, Buono 1, Arion, Micillo M 1. Nonno, Dirupo 2, Anastasio R. 2, Sgrò 2. All. Vestuto

Aktis Acquachiara: D’Antonio, Zizza 2, De Magistris 8, Scarpati A., Di Maria 3, Giusto, Mazzola 4, Tortora 3, Anastasio F. 2, Carotenuto, Foresta 3, De Bisogno, Massa. All. Damiani

Arbitro: Sig. Rovandi

Note: osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Luca Mamprin e per ricordare Mario Scotti Galletta, principale promotore della pallanuoto femminile italiana. Nel secondo tempo Marasca (N) ha parato un tiro di rigore a Mazzola (A)