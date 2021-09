Organi Storici della Campania 2021, concerto alla Chiesa di Sant’Orsola a Chiaia

L’ Associazione Alessandro Scarlatti alla Chiesa di Sant’Orsola a Chiaia per la rassegna “Organi Storici della Campania” in programma Sabato 25 settembre 2021, ore 20.00.

E’ fissato per Sabato 25 settembre alle ore 20.00 il secondo appuntamento con la rassegna “Organi Storici della Campania” a cura dell’ Associazione Alessandro Scarlatti. Il concerto dell’organista Maria Teresa Roncone si terrà nella Chiesa in Via Chiaia, costruita intorno alla metà del XVI secolo e dedicata a Sant’Orsola. Nel 1569 fu donata ai padri dell’Ordine di Santa Maria della Mercede che la ingrandirono per collegarla al convento annesso. Nel 1850 la chiesa fu rimaneggiata, e nella zona di ingresso nel 1853 venne posto un organo meccanico costruito dal noto organaro Raffaele De Feo.

Maria Teresa Roncone, inizia giovanissima lo studio della musica evidenziando subito spiccate qualità e si diploma brillantemente in Pianoforte a soli 18 anni; successivamente intraprende lo studio delle altre tastiere e si diploma in Clavicembalo, Organo e Composizione Organistica con il massimo dei voti, studiando a Napoli, Avellino e Padova con i maestri Garofalo, De Gregorio, Caiazzo, Finotti.

Ha partecipato come organista, pianista e cembalista a molte produzioni musicali, da solista e con cori, orchestre italiane e straniere, cantanti e strumentisti, tenendo concerti in diverse città d’Italia ed estere.

È organista e maestro del coro presso la Chiesa SS. Cosma e Damiano in Vairano Scalo e docente di Pianoforte presso Scuole Statali. La rassegna Organi Storici della Campania, dopo aver negli ultimi anni privilegiato sedi in diverse province della nostra regione, torna a tenersi interamente nella città di Napoli, anche a causa dei ben noti problemi logistici.

Seguiranno ancora due appuntamenti nel mese di ottobre: Domenica 3 ottobre alle ore 19.30 nella Basilica dell’Incoronata a Capodimonte con Angelo Castaldo, che ha curato tutta la rassegna; ed infine Sabato 9 ottobre alle ore 19.30 Angelo Trancone suonerà nella Basilica di San Giovanni Maggiore sull’ organo Giovanni Galasso del 1890 appena restaurato.

Nato nel 2001 e dedicato alla scoperta e alla valorizzazione del vasto patrimonio organario della nostra Regione, il ciclo ha realizzato più di 100 concerti e oltre a passare in rassegna gli organi di Napoli ha spaziato in tutta la Campania in prestigiose sedi quali il Santuario di San Rocco a Lioni, la Chiesa di Santa Maria della Speranza a Battipaglia, la Chiesa di Sant’Antonio al Seggio di Aversa, il Santuario di Sant’Antonio di Afragola , la cinquecentesca Collegiata di San Michele a Solofra.

Il concerto è gratuito

Accesso consentito con GREEN PASS fino ad esaurimento della capienza consentita

Infoline

Associazione Alessandro scarlatti – 081 406011

www.associazionescarlatti.it

Programma

Giovanni Furno (1748-1837)

Apertura d’ organo

Saverio Valente (sec.XVIII-XIX)

Divertimento per organo

Giuseppe Sigismondo (1739-1826)

Sonata per organo

Nicola Porpora (1686-1767)

Fuga V

Domenico Cimarosa (1749-1801)

Sonata C.27

Louis-Claude Daquin (1694-1772)

Le Coucou

Georg Friederich Handel (1685-1759)

Happy Are The People

Baldassarre Galuppi (1706-1785)

Allegro-Largo-Allegro spiritoso

Domenico Zipoli (1688-1726)

Suite II

Preludio, Corrente, Sarabanda, Giga

Bernardo Pasquini (1637-1710)

Toccata

Benedetto Marcello (1686-1739)

Coeli Enarrant Gloriam Dei