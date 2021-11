Omicron, Perrella infettivologo Cardarelli. “Vaccino funziona, sintomi minimi”

Alessandro Perrella, infettivologo del Cardarelli e membro dell’Unità di Crisi della Regione Campania: “Lo scopo dei vaccini è quello di tutelarci dallo sviluppo di una malattia clinicamente significativa”.

“La preoccupazione per la variante Omicron è data dal fatto che si presenta con delle mutazioni nell’ambito della proteina spike. Quello che vediamo oggi da parte del Governo sono delle normali misure che vengono messe in atto quando si ha a che fare con un nuovo tipo di variante per la quale non si hanno ancora dati scientifici sul potenziale”. Così Alessandro Perrella, infettivologo del Cardarelli e membro dell’Unità di Crisi della Regione Campania, intervenuto su Radio Crc.

“Lo scopo dei vaccini – dice – è quello di tutelarci dallo sviluppo di una malattia clinicamente significativa, questa variante potrebbe avere la caratteristica di una maggiore trasmissione, ma potrebbe avere un potenziale ridotto in termini di sintomi, se a questo aggiungiamo la presenza di una buona copertura vaccinale è verosimile che la manifestazione dei sintomi, anche quando infetti dalla variante, possa essere minima, come sta capitando al manager casertano e alla sua famiglia vaccinati con doppia dose. Gli strumenti più importanti che abbiamo a disposizione contro il Covid, insieme al vaccino, continuano ad essere il distanziamento, la mascherina e il lavaggio frequente delle mani”.