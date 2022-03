Netflix, anticipazioni. Al via a un sovrapprezzo per condividere gli account al di fuori del proprio nucleo famigliare.

Netflix è pronta a continuare la lotta ai furbetti. In questo caso parliamo di chi condivide gli account del proprio abbonamento multischermo del colosso dello streaming al di fuori del nucleo famigliare.

Già lo scorso anno Netflix aveva deciso di mettere fine alla pratica della condivisione degli account a più schermi fra persone non conviventi. Questo perchè, stando a quanto dichiarato, i pacchetti sono pensati esclusivamente per i nuclei familiari.

In sostanza l’obiettivo è quello di mettere definitivamente al bando l’uso illecito degli account. La nuova mossa che si sta sperimentando, per il momento solo in Costa Rica, Perù e Cile, è quella di pagare per condividere la password di un account.

Nel dettaglio si potrà continuare a condividere un account, ma si pagherà un sovrapprezzo, che per il momento oscilla tra 2,67€ e 1,92€, per ogni schermo al di fuori del nucleo famigliare di appartenenza.

Facciamo un esempio: oggi è possibile avere lo stesso account multischermo per una coppia di fratelli (conviventi) e un terzo e quarto amico. Secondo la nuova logica i primi due schermi sono coperti dall’abbonamento iniziale dato che i fratelli condividono il domicilio.

Saranno gli schermi degli altri due amici, che vivono in luoghi diversi, a far scattare il sovrapprezzo. Movieplayer ha calcolato che gli account Premium a 17,99€ condivisi fra quattro persone tutte in diversi nuclei familiari, potrebbero subire un rincaro fino al 68%.

Questo soprattutto se, come si pensa accadrà, i sovrapprezzi saranno più alti in Europa.

