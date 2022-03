Netflix, le migliori uscite di aprile 2022: The Serpent

Netflix. Ecco la nostra lista delle migliori uscite, tra film e serie tv, del popolare canale di streaming per il mese di aprile 2022.

Come ogni mese arriva il momento di scoprire cosa ha da offrire il nuovo catalogo di Netflix per il prossimo futuro. Senza perdere altro tempo, ecco i migliori film e le migliori serie tv in arrivo per il mese di aprile 2022.

Le serie tv Netflix

The Serpent – 2 aprile

Un commerciante di gemme preziose, seduttivo manipolatore, individua e circuisce fragili turisti occidentali in visita a Bangkok, sottraendo loro documenti e denaro. Sulle sue tracce un giovane segretario dell’ambasciata d’Olanda.

Snabba cash – 7 aprile

Leya è una madre single che nella meravigliosa Stoccolma cerca di farsi strada, in quanto donna indipendente, nel mondo delle startup dove l’unica ossessione è ottenere fama e denaro. Durante il suo cammino verso il successo ed il denaro incontra Salim: un professionista serial killer.

Zero – 21 aprile

Omar è un ragazzo italiano di seconda generazione di origini senegalesi che vive in una periferia di Milano. Timido al punto di sentirsi invisibile: ciò si trasforma in uno straordinario superpotere, che lo rende davvero invisibile quando prova forti emozioni.

I film Netflix

Madame Claude – 2 aprile

Parigi, fine anni 60. Madame Claude è a capo di una fiorente attività dedita alla prostituzione, che le conferisce potere sul mondo politico e criminale francese. Tuttavia, la fine del suo impero è più vicina di quanto lei pensi.

Thunder Force – 9 aprile

Due migliori amiche d’infanzia tornano insieme come supereroine pronte a salvare la loro città. In guardia, cattivi!

Love and Monsters – 14 aprile

Un giovane adolescente deve sopravvivere in un mondo post-apocalittico invaso da pericolosi mostri con l’aiuto di un esperto cacciatore.

Arlo il giovane alligatore – 16 aprile

L'allegro Arlo lascia la sua umida casa al Sud e si reca a New York alla ricerca del padre mai conosciuto, stringendo nuove amicizie durante il viaggio. Un'avventura musicale.

