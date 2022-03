Musei della Reggia di Portici: Un weekend di primavera con eventi

Sabato 19 e domenica 20 marzo l’iniziativa dei Musei della Reggia di Portici tra passeggiate succulenti, laboratori per bambini e spettacoli itineranti. Ecco il programma.

Un fine settimana alla scoperta della bellezza della natura e dell’arte nella suggestiva cornice dei Musei della Reggia di Portici. Due giornate dedicate a curiosi e appassionati, a bambini e famiglie che vogliono addentrarsi nei Reali giardini dell’Orto Botanico per imparare di più sulle meraviglie della natura, sui segreti delle piante e godere della magia di una passeggiata nel verde. Al tramonto poi sarà possibile scoprire le regali stanze della settecentesca Reggia borbonica attraverso un appassionante spettacolo teatrale itinerante.

La Reggia di Portici, residenza di Carlo di Borbone e Maria Amalia di Sassonia nel settecento e poi sede del Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II di Napoli, è un luogo di ricco di storia, arte e scienza che si estende dalle pendici del Vesuvio fin quasi a raggiunger il mare.

Gli eventi in programma

Sabato 19 marzo due appuntamenti: ore 11:00 e ore 12:00

Laboratorio di giardinaggio per bambini

Un fiore per il tuo papà. Un laboratorio con i maestri giardinieri

Per festeggiare la giornata del papà e conoscere tutti i segreti della semina, dall’innaffiatura, alla coltivazione, al travaso.

Un appuntamento all’insegna della natura per tutti i bambini dai 5 anni in su dall’anima “green”, curiosi di scoprire i segreti della natura e della semina. Incentrato sull’educazione ambientale, per solleticare il gusto di mettere le mani nella terra, veder crescere una piantina, curarla e coccolarla. Per insegnare ai bambini ad amare e conoscere le piante. I bambini porteranno a casa la loro piantina.

Domenica 20 marzo: ore 10.45

Un’esperienza nel verde dell’Orto Botanico della Reggia di Portici tra le serre delle piante grasse e le serre storiche

Una passeggiata succulenta

Itinerario: un esperto in botanica accompagnerà i visitatori a curiosare tra le serre dell’Orto Botanico, per conoscere l’incredibile varietà e adattabilità delle piante. Un percorso che parte dagli spazi settecenteschi degli storici giardini reali e si snoda tra i viali dell’Orto, tra la serra ottocentesca e la grande serra delle succulente.

Un viaggio alla scoperta degli ambienti più caldi del pianeta e delle relative specie che vi abitano.

Per incontrare cactus bizzarri dalla forma insolita, come la berretta del vescovo, veri giganti dei deserti come il Saguaro, enormi cuscini della suocera, piante del dollaro d’argento, una ricchissima collezione di euforbie, aloe, piante delle foreste spinose del Madagascar e la straordinaria Welwitschia mirabilis.

Come partecipare: https://shop.visitarecentromusa.it

Domenica 20 marzo ore 18.00

Uno spettacolo itinerante a cura di Il Demiurgo

Artefatti Fatti d’Arte alla Reggia di Portici

In un luogo incantevole che trasuda storia e magia, si racconterà dell’ambizione, della passione, delle gioie e dei dolori di grandi artisti. L’attenzione sarà posta sull’aspetto umano anziché su quello puramente artistico, sulla sfera privata oltre che su quella pubblica degli artisti.

Così in scena i visitatori incontreranno il tormento e l’estasi di Michelangelo Buonarroti, il genio non convenzionale di Leonardo Da Vinci il furore di Caravaggio, la passione di Isabella Croys… che in uno spettacolo itinerante si presenteranno al pubblico e lo accompagnano in un viaggio all’insegna dell’arte, dell’amore, della sofferenza e dell’ironia, in uno stile al contempo leggero e poetico.

Come partecipare: www.ildemiurgo.it oppure 3270148209

Tutte le info su www.centromusa.it

La Reggia di Portici è in via Università, 100

Parcheggio interno gratuito fino ad esaurimento posti