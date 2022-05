Netflix, le migliori uscite di giugno 2022: Peaky Blinders 6

Netflix. Ecco la nostra lista delle migliori uscite, tra film e serie tv, del popolare canale di streaming per il mese di giugno 2022.

Come ogni mese arriva il momento di scoprire cosa ha da offrire il nuovo catalogo di Netflix per il prossimo futuro. Senza perdere altro tempo, ecco i migliori film e le migliori serie tv in arrivo per il mese di giugno 2022.

Le serie tv Netflix

L’enigma di Eirik Jensen: poliziotto o criminale? – 3 giugno

In questa docuserie il migliore poliziotto della Norvegia è indagato per narcotraffico e gli inquirenti devono capire se è un agente modello o un criminale incallito.

Peaky Blinders (stagione 6) – 10 giugno

La vicenda è ambientata nel quartiere di Small Heath e ruota attorno alla famiglia Shelby, il cui secondogenito Thomas, reduce decorato della prima guerra mondiale, è anche il boss della gang detta “Peaky Blinders“, dall’usanza di nascondere lamette nel risvolto dei cappelli, in modo da poterli utilizzare anche come…

The Umbrella Academy 3 – 22 giugno

Ricorderete che alla fine della seconda stagione i fratelli Hargreeves erano riusciti a tornare nel presente dopo aver trascorso un periodo di tempo nella Dallas degli anni ’60 e aver impedito (di nuovo) l’Apocalisse, questa volta causata da un disastro nucleare.

I film Netflix

Interceptor – 3 giugno

Siamo in un futuro prossimo, dominato da violenza, droga e bande di teppisti. Max viene coinvolto in una lotta sanguinosa di cui fanno le spese la moglie e il figlio. Non gli rimane che la strada della vendetta.

Hustle – 8 giugno

Dopo aver scoperto un giocatore eccezionale ma dal passato turbolento, un talent scout del basket (Adam Sandler) in cerca di riscatto decide di convincere il fenomeno sportivo a trasferirsi negli Stati Uniti senza chiedere l’approvazione della squadra.

Spiderhead – 17 giugno

In un penitenziario all’avanguardia diretto dal geniale visionario Steve Abnesti (Chris Hemsworth) dove non ci sono sbarre, celle o divise arancioni, ai detenuti viene impiantato chirurgicamente un dispositivo che somministra farmaci che alterano la mente in cambio di una sentenza ridotta.

