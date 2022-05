Stasera in tv venerdì 20 maggio: “Rocky Balboa” su Italia 1

Rocky Balboa – 21:20 Italia 1

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Rocky Balboa

Rocky Balboa Uscita: 2006

2006 Nazionalità: USA

USA Durata: 102′

102′ Regista: Sylvester Stallone

Sylvester Stallone Cast: Sylvester Stallone, Milo Ventimiglia, Tony Burton, Burt Young, Antonio Tarver, Geraldine Hughes

TRAMA

Rocky Balboa è un film del 2006 scritto, diretto e interpretato da Sylvester Stallone.

La pellicola è la sesta in ordine di produzione della saga di Rocky ideata da Stallone.

Il film è incentrato su un Rocky sessantenne e vedovo che accetta di combattere contro il campione in carica dei massimi Mason “The Line” Dixon. Stallone cominciò a scrivere la sceneggiatura del film alla fine degli anni novanta, alcuni anni dopo l’insuccesso di Rocky V, ma i produttori della Metro-Goldwyn-Mayer bocciarono il progetto, ritenendo chiusa la saga. Negli anni duemila, però, grazie all’intervento dei Revolution Studios, Stallone ottenne i fondi per il film e iniziò la stesura del copione definitivo e delle riprese.

Il film, uscito il 20 dicembre 2006 in patria e il 12 gennaio 2007 in Italia, è stato un successo di pubblico e, con un incasso di 155 milioni di dollari in tutto il mondo, è entrato nel novero dei più profittevoli film di pugilato al box office (gli altri sono i primi quattro film della saga di Rocky e Million Dollar Baby di Clint Eastwood).