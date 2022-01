Disney Plus, anticipazioni: in arrivo la serie tv dal film Real Steel

Disney Plus, anticipazioni. E’ in produzione una serie tv dal film ispirata al film del 2011 Real Steel, con Hugh Jackman.

Arrivano le ultime anticipazioni di Disney Plus. Secondo Deadline, la Disney ha messo in cantiere una serie tv tratta dal film del 2011 Real Steel, con Hugh Jackam. Il film a sua volta era tratto dal racconto Steel (Acciaio) di di Richard Matheson.

Advertisement

Il film, all’epoca, ebbe un ottimo riscontro di pubblico con oltre 300 milioni di incasso in tutto il mondo. Per anni si è parlato di un suo possibile sequel o di una possibile serie tv tratta dal suo mondo.

Per il momento il progetto è alla sua fase embrionale, non si sa se sia un prequel, un sequel, uno spin-off o addirittura un reboot. Per lo stesso motivo non si può parlare di un cast o di altro.

L’unica notizia certa è che il regista del film Shawn Levy tornerà come produttore esecutivo.

Ecco la trama del film.

In un futuro in cui la boxe tra robot è uno sport popolare, l’ex pugile Charlie Kenton (Hugh Jackman) crede di aver trovato un vero campione in un robot che è stato scartato. Mentre lavora per portarlo al successo, scopre di avere un figlio di 11 anni che desidera conoscere suo padre. Nel cast presenti anche Evangeline Lilly e Anthony Mackie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Disney+ IT (@disneyplusit)

Rileggi le ultime anticipazioni di Disney Plus.