Napoli-Real Sociedad, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Allo stadio Diego Armando Maradona si disputerà domani la sfida di Europa League Napoli-Real Sociedad, che per gli azzurri vale la qualificazione ai sedicesimi: tutti i modi per seguirla.

Rino Gattuso sta preparando la sfida di giovedi’ pomeriggio, alle 18.55, allo stadio Maradona contro la Real Sociedad. Al Napoli bastera’ anche un pareggio per passare ai sedicesimi di finale di Europa League ma Ringhio vuole vincere per arrivare primo nel girone. Il tecnico azzurro dovrà fare a meno come sempre Osimhen e Malcuit. Il nigeriano è ancora fuori per l’infortunio alla spalla subito in nazionale. Da capire se l’allenatore calabrese decidera’ di fare turnover o meno. Tra i pali ci sara’ Ospina che sta facendo la differenza. In difesa Koulibaly non si tocca. Potrebbe esserci Manolas e non Maksimovic. Cosi’ come a sinistra Mario Rui sembra avvantaggiato su Ghoulam. A destra Di Lorenzo. A centrocampo rientra Fabian con Bakayoko e Zielinski tra le linee. In attacco Politano, Mertens e Insigne.

Napoli-Real Sociedad, probabili formazioni

Napoli(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Real Sociedad (4-4-2): Moya; Elustondo, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Portu, Guevara, Merino, Barrenetxea; Willian José, Isak.

Dove vedere il match

Napoli-Real Sociedad sarà trasmessa da Sky e sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport. Inoltre sarà possibile seguire il match anche in chiaro su TV8 (canale 8 del Digitale terrestre).

Gli abbonati Sky potranno seguire Napoli-Real Sociedad anche in streaming attraverso l’applicazione Sky Go su dispositivi come pc, notebook, tablet e smartphone. Infine sarà possibile assistere alla sfida dell’ultimo turno del girone di Europa League anche attraverso Now Tv, il servizio live e on demand di Sky acquistando uno dei pacchetti proposti. Ma anche il sito ufficiale di TV8 che proporrà il match in chiaro.