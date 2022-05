Napoli-Genoa, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Napoli-Genoa sarà l’ultima partita di Lorenzo Insigne allo stadio Diego Armando Maradona e gli azzurri vogliono onorarla nel migliore dei modi.

Napoli-Genoa | Niente allenamento ieri mattina per il Calcio Napoli al Konami Training Center a causa dell’impossibilità di circolare per la tappa del Giro d’Italia. Gli azzurri riprenderanno la preparazione del match di domenica, contro il Genoa, in programma oggi allo Stadio Maradona alle 15, solo questa mattina con il consueto risveglio msucolare.

Con l’obiettivo Champions centrato, la formazione di Luciano Spalletti, punta a chiudere il campionato nel migliore dei modi. Per onorare il campionato e soprattutto l’ultima partita allo stadio Diego Armando Maradona di Lorenzo Insigne, che, tra non molto, volerà in Canada per giocare con il Toronto FC.

Napoli-Genoa, le probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Anguissa; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Bani, Ostigard, Criscito; Badelj, Galdames; Melegoni, Amiri, Portanova; Destro. All. Blessin

Dove vedere la partita in streaming e tv

Sarà possibile vedere Napoli-Genoa in streaming live e on demand su DAZN. Il kickoff del match della 37ª giornata di Serie A TIM, è in programma oggi, domenica 15 maggio, alle 15.00. La telecronaca della partita sarà affidata a Edoardo Testoni, commento tecnico di Dario Marcolin.