Napoli City Half Marathon, presentati i top runner. Domani la 21Km

Napoli City Half Marathon, presentati i top runner. Domani tutto pronto per la maratona dei 21Km con partenza da viale Kennedy (Mostra d’Oltremare). Nell’articolo le strade chiuse permettere la gara.

NAPOLI – Incontrarsi: lingue, culture, abitudini, tutti con la passione del running. La Napoli City Half Marathon è l’evento sportivo più partecipato della città e uno dei più grandi d’Italia con i suoi 6mila runner e altrettanti, se non di più, accompagnatori. Lo Sport Expo, ospitato nei padiglioni della Mostra d’Oltremare, è l’opportunità per presentare tutte le novità riguardanti il mondo dello sport, del turismo e del tempo libero. Da ieri, venerdì 23 febbraio alle ore 15 a sabato 25 febbraio alle ore 20 sarà il cuore pulsante di una tre giorni a tutto running.

COSA FARE IN EXPO – Tanti gli espositori presenti per un concept che sarà quello dell’accoglienza di popoli, luoghi, esperienze, persone. In esso troveranno spazio aziende locali, nazionali, istituzioni pubbliche, enti sportivi ed associazioni di beneficenza. Nel 2023 lo Sport Expo ha ospitato oltre 16.000 visitatori provenienti da 60 paesi differenti. Lo Sport Expo prevede un ricco programma di accompagnamento durante tutto il week-end dell’evento: interviste, seminari, conferenze, animazione musicale per l’intera comunità di corridori italiani ed esteri, per famiglie, amici, giovani ed aziende. Tante le aree e i corner previsti come un arcipelago di isole in cui ognuna di essa è collegata alle altre.

Sul palco si alterneranno artisti come Rosa Pirone e il Centro Danza Psikè di Giuliana Loperto; le percussioni di PegaOnda che allieteranno i runners durante il percorso; la presentazione degli atleti, le attivitá laboratoriali del Dipartimento di Scienze Chimiche UNINA; la musica dal vivo con Ginko Biloba e tanto altro ancora. Decine gli espositori. Si va dalle gare come Pescara, Flik Flok, Reggia Reggia, Trento, Venezia, Runkara, Ravenna Marathon, Run Rome The Marathon, a sponsor istituzionali come Esercito, Polizia Locale, Universita’ Parthenope Napoli, Ordine Degli Psicologi Servizio Turismo Com. Napoli. E ancora le charity: Sos Santobono Sport Senza Frontiere Aisha Foundation Play4all. E infine Vespa Enjoy, Synlab, Fisioexpo, Follow Your Passion, Trentino Eventi, Dole, Sport7, Peroni.

LA PRESENTAZIONE DEI TOP RUNNER – Presentati sul palco centrale i migliori atleti che si contenderanno la vittoria alla Napoli City Half Marathon di domani, domenica 25 febbraio 2024. Obiettivi principali battere il primato maschile su suolo italiano di 58’59” dell’eritreo Zersenay Tadese fatto nel 2007 a Udine e il primato del percorso di 59’26” in mano all’azzurro Yeman Crippa del 2022. Anche per le donne, obiettivo il primato del percorso che appartiene alla keniana Viola Cheptoo dal 2020 con 1h06’47”. Forti applausi per i due italiani in gara, la primatista italiana di maratona Sofiia Yaremchuk (CS Esercito) e Yassine Rachik (Fiamme Oro Padova).

“Sono felice di essere di nuovo qui sulle strade di Napoli, città pazzesca che mi ha accolto in maniera molto calorosa quando arrivai qui la prima volta nel 2019 e dove ho segnato anche il mio primato personale di 1h02’29”. Arrivai quarto, domani è la mia prima mezza maratona del 2024, spingerò forte dall’inizio alla fine perché voglio conquistare il podio. Napoli City Half Marathon è davvero una gara speciale”, il pensiero di Yassine Rachik.

FAMILY RUN&FRIENDS – Con centinaia di presenze, alle ore 11.00 si è svolta la Family Run&Friends, la festa delle famiglie e dei bambini con tanti amici a quattrozampe. Una vera festa del benessere, del movimento e dello sport, tutti insieme si è corso per obiettivi più grandi, la solidarietà verso i Charity Program che si inseriscono nel tessuto sociale cittadino. Sulla linea di partenza anche i top runner della Napoli City Half Marathon che hanno applaudito e dato la carica a tutti i partecipanti.