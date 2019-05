Pallanuoto: Il triste addio al giovane atleta Gabriele Raffa

L’ultimo saluto a Gabriele Raffa lo studente di 15 anni del liceo Don Milani di Romano di Lombardia e giocatore di pallanuoto morto giovedì scorso dopo un gravissimo incidente.

Oggi a Treviglio (Bergamo) nella chiesa parrocchiale di San Pietro, si sono celebrati funerali di Gabriele Raffa lo studente di 15 anni del liceo Don Milani di Romano di Lombardia morto giovedì scorso all’ospedale della capitale della Bassa Bergamasca a causa delle ferite riportate dopo essere stato investito da un’auto, un’Audi, domenica pomeriggio lungo la strada provinciale tra Casirate e Treviglio.

Il giovane stava tornando a casa in bicicletta dopo aver partecipato a una festa a casa di un’amica.

Come riporta il giornale Il Giorno ai funerali oltre ai familiari e agli amici, erano presenti anche i compagni di squadra dell’Asd Pallanuoto Treviglio, dove Gabriele giocava da due anni come portiere nella formazione under 15. “È stata una tragedia immensa – ha dichiarato Daniel Rogati, il direttore del centro sportivo dove si allenano le squadre di pallanuoto -. Un dolore inimmaginabile per la famiglia, per tutti noi. Gabriele era un ragazzo fantastico”.

Messaggi di condoglianze arrivano dalle società sportive di pallanuoto di tutta Italia.

“Tutta la Pallanuoto Bergamo, in ogni sua componente, vuole porgere le più sentite condoglianze alla famiglia di Gabriele Raffa, giovane campione scomparso giovedì scorso all’età di 15 anni. Il nostro pensiero va anche a tutta la famiglia della Pallanuoto Treviglio e agli amici con cui Gabriele condivideva questa nostra grande passione”. (Pallanuoto Bergamo)

foto dei funerali de Il Giorno Bergamo