Nuoto Master: Il Circolo Canottieri Napoli alla Capri-Napoli non competitiva

Nuoto Master: Il 12 luglio sei nuotatori del Circolo Canottieri Napoli parteciperanno alla Capri-Napoli non competitiva.

Saranno ben sei i nuotatori giallorossi che il 12 luglio si cimenteranno nella classica traversata del Golfo sulla distanza di 36 Km, che dal 1949 appassiona tutto il mondo del nuoto. Si parte sempre dall’Ondina Beach Club di Marina Grande a Capri con arrivo nelle acque antistanti il Circolo Nautico Posillipo.

Dopo lo splendido risultato ottenuto lo scorso anno, quarti assoluti e secondi nella staffetta, dagli atleti del Circolo Canottieri Napoli, guidato dal presidente Achille Ventura, anche in questa settima edizione della Capri-Napoli non competitiva l’obiettivo è quello non solo di fare bella figura, ma di puntare al podio.

La squadra giallorossa quest’anno potrà contare sul contributo di main sponsor prestigiosi come Banca Sella, Head, Napoli da Vivere, Alilauro, Blowhammer e Cafarelli Nautica.

Guidati dal vice presidente, Ernesto Ardia, dal consigliere Francesco Vitobello e dal loro insostituibile coach, Pasquale Viglione quest’anno il Circolo Canottieri Napoli schiera le sue maggiori punte, questa la “pattuglia” del Molosiglio: Luca Ferraro (master 30), Bruno Daniele (under 30), Filippo Garofalo (master 35), Felice Riccardi (master 35), Raffele Lepre (master 35) e Davide Stravato (master 35), che con duro lavoro e sacrifici si sono preparati all’impresa portando alto onore ed orgoglio giallo-rosso, spinti dalla passione per uno sport meraviglioso.