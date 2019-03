Il Napoli Femminile vince lo scontro diretto con il Grifone Gialloverde

Un grande Napoli Femminile Carpisa Yamamay vince lo scontro diretto contro il Grifone Gialloverde con il risultato di 5-0.

Vittoria ampia e meritata per il Napoli Femminile Carpisa Yamamay nello scontro diretto contro il Grifone Gialloverde, valido per l’ottava giornata di ritorno del girone D della serie C. La squadra allenata da Peppe Marino si è imposta con un 5-0 che le permette di aumentare il vantaggio a 6 punti sulla diretta avversaria per l’accesso agli spareggi per la promozione, quando mancano tre partite alla fine del campionato.

La gara è stata sbloccata al 18’ da Sibilio su calcio di rigore e al 39’ Kubassova ha permesso alle partenopee di andare al riposo con un vantaggio più rassicurante. Nella ripresa è arrivato subito il gol di De Paula (48’) che ha chiuso virtualmente la partita, prima delle reti di Massa (81’) e Russo (89’).

“Abbiamo assistito a una bellissima gara in cui le nostre ragazze hanno offerto un’ottima prestazione. Il campionato è ancora da vincere, finché la matematica non ci darà la certezza dobbiamo continuare a combattere ma abbiamo vinto una finale e ne mancano altre tre.

È stato bello vincere con una cornice di pubblico spettacolare ma ora dobbiamo subito concentrarci sulla gara di Coppa Italia di sabato e puntare al prossimo obiettivo”.

Il Napoli Femminile Carpisa Yamamay tornerà in campo sabato 30 marzo in trasferta contro il Perugia nella gara di andata della semifinale di Coppa Italia.