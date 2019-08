Campionati Italiano di Nuoto: Medaglia d’oro per Domenico Acerenza del Canottieri Napoli

Canottieri Napoli: Oro per Domenico Acerenza; Argento per Stefania Pirozzi e Pietro Paolo Sarpe; Bronzo per Andrea Manzi.

Ottimo il bilancio della prima giornata di gare per i nuotatori del Circolo Canottieri Napoli ai Campionati Italiani di Categoria nello Stadio del Nuoto del Foro Italico a Roma. Un oro, due argenti e un bronzo.

Oro negli 800 stile libero per Domenico Acerenza;, Argento nei 200 delfino per Stefania Pirozzi;, Argento nei 400 misti per Pietro Paolo Sarpe; e Bronzo negli 800 stile libero per Andrea Manzi; Ottimo crono ad un soffio dal podio per Luca Di Benedetto, quarto nella gara dei 400 misti ed ottavo posto per Pietro Coscione sui 100 dorso.

Soddisfazione per i risultati e complimenti al responsabile tecnico Lello Avagnano sono stati espressi dal presidente, Achille Ventura, dai due vice presidenti, Marco Gallinoro ed Ernesto Ardia e dal consigliere Luca Piscopo.