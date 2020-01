Calciomercato Napoli, ufficiale l’arrivo in azzurro di Stanislav Lobotka

Calciomercato Napoli: il centrocampista slovacco, classe 1994, proveniente dal Celta Vigo, Stanislav Lobotka, è ufficialmente un calciatore azzurro.

Calciomercato Napoli | Stanislav Lobotka ha firmato il contratto che lo legherà al Napoli per i prossimi 4 anni e mezzo. La firma del centrocampista slovacco è stata annunciata come da tradizione dal presidente Aurelio De Laurentiis con il Tweet “Benvenuto Stanislav”. Lobotka arriva al Napoli dal Celta Vigo, ha 25 anni, è nazionale slovacco ed è costato circa 20 milioni di euro. Il centrocampista guadagnerà circa 2 milioni di euro a stagione ed è il secondo acquisto del Napoli a gennaio dopo Diego Demme.

Intanto, dopo il successo in Coppa Italia sul Perugia, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al centro tecnico di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma sabato al San Paolo per la 20esima giornata di serie A (alle 20.45). La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono scesi in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati sul campo 1 iniziando la sessione con torelli ed esercizi di attivazione. Successivamente seduta tecnico tattica e chiusura con partita a campo ridotto. Continuano le terapie per Maksimovic. Lavoro personalizzato per Koulibaly, Mertens e Karnezis. Ghoulam ha svolto parte di allenamento in gruppo e parte personalizzato. Meret ha svolto solo parte della seduta per il persistere del fastidio al fianco sinistro. Luperto è rientrato in gruppo.