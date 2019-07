Calciomercato Napoli, il Real ha comunicato di voler cedere James Rodriguez

Calciomercato Napoli: azzurri sempre più vicini a James Rodriguez dopo l’incontro avvenuto alla presenza di Jorge Mendes e dello stesso giocatore.

Calciomercato Napoli | Nella corsa del Napoli per arrivare e James Rodriguez, ieri forse c’è stata la svolta attesa e agognata dal club azzurro. Come riporta un articolo del ‘Mattino’, infatti, in un vertice a Madrid, Jorge Mendes avrebbe ottenuto da Florentino Perez la comunicazione che il colombiano non rientra nei piani di Zinedine Zidane. Un summit non di poco conto, perché pare fosse presente anche lo stesso giocatore. La formalizzazione della rottura con il Real. Ed era quello che De Laurentiis e Ancelotti sapevano da tempo sarebbe avvenuto e da altrettanto tempo aspettavano. Nelle prossime ore potrebbe esserci, dunque, un blitz a Dimaro dell’agente portoghese che intanto in serata ha comunicato a De Laurentiis la richiesta del Real Madrid: la prima opzione è la cessione a titolo definitivo alla cifra di 42 milioni di euro. Opzione che, però, non piace al Napoli, che punta al prestito con obbligo di riscatto alla cifra richiesta dai ‘Blancos’, ma non subito.

Hysaj verso Roma?

In uscita, intanto l’agente di Hysaj, intervenendo a Radio Marte, è stato chiaro: “Non credo che rimarrà al Napoli, aspettiamo che maturino un paio di situazioni”. Una è certamente la Roma che però se non cede uno tra Karsdorp o Florenzi, non si muove.