Calciomercato Napoli, il nome nuovo per l’attacco è Dzeko della Roma

Calciomercato Napoli: gli azzurri avrebbero effettuato un sondaggio per arrivare all’attaccante bosniaco che i giallorossi sono disposti a cedere per scongiurare il rischio di un addio a zero nel 2020.

Calciomercato Napoli | In attesa di novita’ sul fronte Lukaku, l’Inter sta provando ad accelerare l’acquisto di Dzeko. I nerazzurri non intendono spendere piu’ di 15 milioni per un giocatore 33enne e in scadenza di contratto, ma il ds della Roma Petrachi ha addirittura alzato la posta rispetto alle richieste iniziali: 20 milioni piu’ 5 di bonus. L’Inter adesso aspetta una mossa direttamente dal giocatore. Un atteggiamento, quello giallorosso, dovuto alle difficolta’ nel trovare l’alternativa al bosniaco: sia Icardi che Higuain per ora hanno rifiutato la destinazione romana. Su Icardi c’e’ anche il Napoli, sempre bloccato nelle trattative per Lozano e James Rodriguez.

Continuano le trattative per Lozano e James Rodriguez

Ma la novità dell’ultim’ora è che proprio lo stesso club azzurro avrebbe fatto un sondaggio per Edin Dzeko. Che, sempre secondo Kiss Kiss Napoli, si sarebbe informato con alcune telefonate in merito all’ipotesi Napoli.