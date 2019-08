Calciomercato Napoli, su Icardi spunta il Monaco: azzurri pronti a virare sul ‘piano B’

Calciomercato Napoli: il club del Principato avrebbe presentato una maxi offerta a Icardi e la moglie agente Wanda Nara, con gli azzurri pronti a virare su Llorente.

Calciomercato Napoli | L’arrivo di Alexis Sanchez potrebbe anche smuovere la vicenda Icardi, a quel punto chiuso a doppia mandata dal cileno, Lukaku e Lautaro, e sul quale pare esserci un importante inserimento del Monaco, che avrebbe, con l’ok dell’Inter, messo sul piatto 12 milioni di euro l’anno per convincere l’argentino e la moglie procuratrice Wanda Nara. Entrambi, però, secondo radiomercato, non mostrerebbero molto entusiasmo all’idea di trasferirsi nel Principato e, soprattutto, nella Ligue 1.

Restano, quindi, sempre in primissima posizioni, le opzioni Juventus e Napoli, con i bianconeri, preferiti dalla coppia, che, però, hanno l’obbligo di cedere uno, se non addirittura due, tra Higuain, Mandzukic e Dybala. Cosa non facile a due settimane dalla chiusura del mercato. A quanto si apprende, il presidente De Laurentiis avrebbe dato a Icardi fino a sabato per accettare o rifiutare l’offerta di oltre 7 milioni di euro l’anno di ingaggio. Altrimenti il ‘piano B’ in casa azzurra per l’attacco porta allo svincolato Fernando Llorente.

La vicenda James Rodriguez

Sempre in ottica Napoli, dalla Spagna rilanciano le quotazioni del Real Madrid per arrivare a Neymar, con un nuovo assalto del club di Florentino Perez nelle prossime ore. Le ‘merengues’ metterebbero sul piatto come possibili contropartite Keylor Navas e James Rodriguez, a questo punto sempre più lontano dall’azzurro.