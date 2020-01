Calciomercato Napoli, Atletico Madrid e Manchester United su Milik

Calciomercato Napoli: l’attaccante polacco, che ha il contratto in scadenza nel 2021, è finito nel mirino di due importanti società straniere.

Calciomercato Napoli | Il casting per l’attacco dell’Atletico Madrid fa tappa anche a Napoli. Diego Simeone e’ alla ricerca di una punta per la seconda parte di stagione, Edinson Cavani sembra irraggiungibile e allora, secondo “As”, i colchoneros avrebbero fatto un sondaggio con l’entourage di Arkadiusz Milik. Dopo le prime due stagioni contraddistinte dalla rottura del crociato, il polacco ha ricominciato a giocare e segnare con continuita’: 20 gol in 47 gare nella passata annata, 10 in 12 partite in quella in corso.

Il suo contratto scade nel 2021, piace anche in Inghilterra (si parla del Manchester United) ma il Napoli non intende privarsene: nelle prossime settimane De Laurentiis spera di trovare un accordo per il rinnovo, magari inserendo una clausola da 100 milioni di euro.