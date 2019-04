Calcio Napoli, Chiriches dovrà operarsi alla spalla la prossima settimana

Piove sul bagnato in casa del Calcio Napoli, con Ancelotti che dovrà fare a meno del difensore rumeno, costretto a fermarsi dopo l’infortunio alla spalla subito nell’ultima gara casalinga persa contro l’Atalanta.

Seduta mattutina per il Calcio Napoli, che prosegue la preparazione verso il “lunch match” della 34esima giornata a Frosinone. La squadra ha svolto attivazione a secco in avvio con ausilio di ostacoli bassi, poi lavoro finalizzato al pressing e seduta tattica e chiusura con mini torneo a 4 squadre a campo ridotto vinto dai calciatori in casacca bianca: Ospina, Hysaj, Albiol, Allan, Verdi, Callejon e Vrakas, centrocampista della Primavera.

Terapie per Chiriches che nella prossima settimana verra’ operato per la stabilizzazione della spalla.