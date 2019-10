Calcio Napoli, Ancelotti squalificato per una giornata

Il tecnico del Calcio Napoli paga il cartellino rosso estratto dall’arbitro Giacomelli in occasione del mancato rigore concesso agli azzurri nella sfida contro l’Atalanta.

Dopo l’espulsione rimediata ieri nel corso del match contro l’Atalanta, arriva la squalifica per il tecnico del Calcio Napoli, Carlo Ancelotti. Il giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, infatti, ha fermato per un turno l’allenatore degli azzurri “per avere, al 44° del secondo tempo, entrando a giuoco fermo sul terreno di giuoco, contestato una decisione arbitrale”. Ancelotti, dunque, non sara’ in panchina nel match di sabato all’Olimpico contro la Roma.

Out una giornata anche il team manager De Matteis.

Sempre in casa Napoli, il giudice sportivo ha squalificato per una giornata anche il team manager Giovanni Paolo De Matteis “per avere, al 44° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale”.