Calcio Napoli, Ancelotti si congeda: “Una grande esperienza in una città meravigliosa”

L’ex allenatore partenopeo saluta il Calcio Napoli con un messaggio diffuso sui social network: “Ringrazio tutti per l’opportunità”.

Calcio Napoli | “Tutti i miei ringraziamenti al club, ai suoi dipendenti, ai miei giocatori, al mio staff e al presidente per la opportunita’ che mi e’ stata data di vivere una grande esperienza in una citta’ meravigliosa come Napoli. Forza Napoli sempre”. Cosi’ Carlo Ancelotti, via social, si congeda dal club azzurro dopo l’esonero di ieri sera.