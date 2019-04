Calcio Napoli, Ancelotti: “Con l’Arsenal ci vorrà coraggio”

Il tecnico del Calcio Napoli ha parlato alla vigilia della sfida di Londra che vedrà partenopei impegnati contro la compagine di Emery per un posto in semifinale.

“E’ una partita particolare, speciale, la posta in palio è alta. C’è la consapevolezza di giocarci le nostre chance”. Lo ha detto Carlo Ancelotti a Sky alla vigilia del match di andata dei quarti di finale di Europa League Arsenal-Napoli. Stagione positiva? “Non sono io che la reputo positiva. Siamo contenti di quanto stiamo facendo e di quanto abbiamo fatto. La Juve è lontana 20 punti, ma il nostro obiettivo era farne 80-90. Non si può giudicare la nostra stagione dalla distanza della Juve, saremmo fuori dal mondo. Domani è solo il primo tempo, sarà decisivo il ritorno. La gara di domani indirizzerà la qualificazione”.

I dubbi di formazione

Cosa non è andato nelle ultime 2 gare? “E’ un problema di ordine e chiarezza nel fare le cose. Non vogliamo fare una gara difensiva, noi dobbiamo lavorare sul loro punto debole che non è l’attacco”. Sulla formazione. “I dubbi sono legati alla composizione del fronte offensivo e vi potete sbizzarrire: Milik-Insigne, Insigne-Mertens, Mertens-Milik. Ci potrebbe essere Ounas come sorpresa”. Su Emery. “Il suo passato spiega la sua competenza, è un avversario in più”.

Come vuole la sua squadra? “La voglio coraggiosa, in queste partite senza coraggio rischi di essere sopraffatto, coraggio unito alla chiarezza nella strategia”. Poi scherza: “Sono molto teso e preoccupato”.