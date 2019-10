La società A.S.D. Arechi Calcio di Salerno è pronta a disputare il campionato di Terza Categoria.

L’Arechi Calcio di patron Claudio Stammelluti si presenta ai blocchi di partenza con tante novità. Si allunga la lista dei collaboratori, oltre al vice presidente Massimiliano Voto e ai confermati Alessandro Voto, Guglielmo Clarizia e Santa Russo si aggiunge all’organigramma Gerardo Scarpinati che svolgerà il ruolo di direttore sportivo. Confermato mister Ruben Romano che avrà a disposizione nello staff tecnico Antonio Cafaro da quest’anno preparatore dei portieri e Angelo Bertolotti.

I “longobardi del prato verde” disputeranno per la seconda volta il Campionato di Terza Categoria con rinnovato spirito, reduci da un campagna acquisti faraonica e dalla riconferma dei pezzi pregiati dello scorso anno, giocando le gare casalinghe a Prepezzano presso lo Stadio Giannattasio di Giffoni Sei Casali (SA). Intanto il Comitato Provinciale della Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato le date dei sorteggi in programma presso il Salotto Comunale di Battipaglia nel Municipio cittadino in piazza Aldo Moro che si svolgeranno martedì 29 ottobre 2019.

Claudio Stammelluti (Presidente): “Quest’anno siamo felici del lavoro svolto in primavera e in estate per allestire una rosa con la quale provare a far bene, lo scorso anno abbiamo accumulato l’esperienza necessaria per provare a migliorare e durante le amichevoli precampionato abbiamo già visto sprazzi di bel gioco. Volevo ringraziare chi ha deciso di accompagnarmi in questa avventura, dai dirigenti allo staff tecnico e ovviamente a tutti i calciatori che hanno deciso di sposare il progetto. Un particolare ringraziamento voglio girarlo alla comunità di Prepezzano che ci ospita per la seconda stagione e ai custodi del bellissimo impianto sportivo che ci consente di allenarci in un contesto meraviglioso. Un doveroso e ultimo pensiero lo devo dedicare ai nostri sponsor che ci sostengono non solo economicamente ma anche e soprattutto come tifosi. Amo sempre mantenere un profilo basso, ma sicuramente ci aspettiamo una squadra arrembante che possa centrare almeno la qualificazione alla pool promozione, se non dovesse arrivare non faremo drammi. L’importante è accumulare maggiore esperienza per migliorarsi sempre. Al mister e alla squadra auguro di disputare un campionato che possa accrescere le loro vite innanzitutto come uomini, il mercato resta aperto potremmo riuscire a fare due regali natalizio all’allenatore, per mettere la ciliegina su un gruppo già fortissimo“.

Ruben Romano (Allenatore): “Posso ritenermi abbastanza soddisfatto di questo precampionato, ci siamo allenati bene durante tutta la preparazione e i ragazzi si sono impegnati al massimo per farsi trovare pronti per l’inizio del campionato, questo mi fa ben sperare per il futuro. Abbiamo molti atleti che sono scesi di categoria per sposare il nostro progetto e questa è una cosa che ci rende orgogliosi perché nessuno di loro l’ha fatto per tornaconti personali, ora la difficoltà sarà quella di riuscire a calarsi in una categoria per molti di loro sconosciuta, ma già dalle amichevoli disputate fin qui ho avuto risposte positive. I ragazzi hanno capito che per divertirsi bisogna vincere e nessuna vittoria arriva senza sacrificio e fin quando avremo questa mentalità penso che potremo dire la nostra in ogni partita. Dobbiamo lavorare e non montarci la testa perché quest’anno, se dovessimo essere ancora nel girone salernitano, potremmo dover affrontare molte squadre ben attrezzate, ogni partita sarà una battaglia e noi dovremo essere pronti a vincerle“.

