Amatori Napoli Rugby vs Partenope: il derby che vale la serie A

Domani 28 aprile (ore 15.30) la super sfida tra Amatori Napoli Rugby e i cugini biancoblu nell’ex area Nato di Bagnoli.

Amatori Napoli Rugby vs Partenope Rugby: il derby che vale la serie A. Domani 28 aprile (ore 15.30) la super sfida tra la capolista verdeblu e i cugini biancoblu nell’ex area Nato di Bagnoli. Ingresso gratuito. Dirige l’incontro l’arbitro Vincenzo Schipani di Benevento.

Sarà una 20esima giornata di campionato da incorniciare per i ragazzi allenati da Lorenzo Fusco. La festa è nell’aria.

“Noi siamo l’Amatori Napoli Rugby, la serie A la sognavamo da tanto ma abbiamo lavorato e costruito ogni istante del nostro successo a partire dalla promozione in B“, spiega il presidente Diego D’Orazio.

Gli atleti sfileranno per l’occasione con una t-shirt particolare, ideata per la storica promozione. “La maglia reca, infatti, i nomi di tutti i giocatori dell’Amatori, dall’under 6 ai ragazzi che centreranno la serie A.

E come in una costruzione ascensionale le categorie giovanili sono in basso e si sale verso l’alto fino alla serie A, stando a significare l’impegno collettivo della squadra nel far crescere i giovani e al contempo la società.

L’Amatori nel suo insieme è artefice di questo straordinario successo, dai ragazzini ai più grandi.

Tutti si sentiranno parte della grande famiglia verdeblu”, conclude orgoglioso D’Orazio. Forte il senso di appartenenza. A portata di mano l’assalto alla serie A, un sogno che diventa realtà.

Nella foto Vincenzo Gragnano