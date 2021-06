Mr Wrong, anticipazioni al 18 giugno: Continua la falsa relazione di Ezgi e Ozgur

Mr Wrong, anticipazioni dal 14 al 18 giugno. Ezgi e Ozgur vanno al matrimonio e completano il loro accordo ma in molti credono stiano insieme.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Mr Wrong, dal 14 al 18 giugno. Ezgi e Ozgur si salvano dai contrabbandieri e vanno, finalmente al matrimonio insieme, completando così l’accordo.

La loro presunta relazione, però, scatena delle reazioni inaspettate. Le madri dei due ragazzi, convinte che stiano assieme, cercano di separarli, i colleghi del ristorante vedono nella ragazza un ostacolo ai loro piani.

Mr Wrong: vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Sia le famiglie che gli amici di Ezgi e di Ozgur, non vedendoli tornare a casa, si preoccupano ed iniziano a cercarli. Viene allertata anche la polizia. Alla fine tutto si risolve per il meglio: Ezgi e Ozgur riescono a fuggire, e i narcotrafficanti vengono arrestati.

Una volta che Ezgi e Ozgur hanno lasciato l’isola e sono giunti sani e salvi a casa, Ezgi si appresta ad organizzare la serata della cerimonia dell’Henne per Ebru.

Ormai amici, Ozgur, Ezgi, Cansu, Deniz, Levent e Ozan programmano una gita in barca prima della festa di matrimonio di Ebru. Ma la gita salta per l’inatteso arrivo di Serdar, che, amico dello sposo, parteciperà anche lui alla festa. Ne consegue tutta una serie di “fibrillazioni” durante la festa. Serdar si presenta in compagnia della sorella Yesim, la giornalista che ha scritto su Ozgur l’articolo “L’uomo sbagliato”. Levent, per convincere Serdar che Ozgur e Ezgi non stanno insieme, si inventa che Ozgur stia fingendo per ingelosire Yesim, di cui sarebbe innamorato.

Mentre Serdar si mostra innamorato di Ezgi, Sevim e Nevin, istigate da Fitnat, fanno pressione su Ozgur e Ezgi affinché si fidanzino ufficialmente. Questo costringe i due a correre ai ripari inscenando dissidi basati sulla gelosia e assurde ipotesi di parti prematuri. Di conseguenza Sevim e Nevin recedono dal loro intento, mentre Ozgur e Ezgi possono, tornando a Instanbul, ritenere la loro missione compiuta.

Gizem manifesta a Emre le sue mire di potere all’interno del ristorante e tutta l’invidia per “l’usurpatrice” Ezgi. E rassicura Soner (la cui storia con Seda è finita perché lei ha perso il bambino) che, così come lui desidera, riconquisterà Ezgi. In cambio gli chiede di dissuadere Ezgi dal lavoro nel ristorante. E lui accetta.

Ezgi e Ozgur sono tornati da Gucek e si salutano sul pianerottolo. L’indomani i due si presentano al lavoro insieme, scatenando la gelosia di Gizem che non perde un minuto per indagare se la nuova arrivata sia fidanzata oppure no.

Ozan è in cucina intenta a rimuginare su quanto accaduto con Deniz durante il viaggio; Ozgur capisce al volo la situazione, dispensa consigli all’amico e i due si accordano su una nuova strategia per conquistare Deniz, che nel frattempo è arrivata al locale con Cansu per fare una sorpresa a Ezgi e pranzare insieme.

Mentre Ozan, Deniz, Cansu e Ozgur sono a tavola, arriva Yesim e si intrattiene in chiacchiere con quest’ultimo. I due sembrano molto affiatati ed Ezgi, che era tentata di rinunciare alla cena con Serad, si convince ad andare all’appuntamento chiedendo a Ozgur di uscire prima. Nel frattempo, le madri dei due ragazzi indagano nella speranza che i figli abbiano deciso di lasciarsi.

Mentre la madre di Ozgur sta già combinando l’incontro tra suo figlio e una ragazza del paese, la madre di Ezgi decide di farle una sorpresa presentandosi a casa sua proprio pochi minuti prima che lei esca con Serdar costringendola a rimandare la cena. Ozgur, ignaro della situazione e convinto che Ezgi sia a cena col dottore, porta a casa Yesim che era andata a trovarlo al locale.

