Mr Wrong, anticipazioni all’11 giugno: Ozgur si finge il dottor Sedar

Mr Wrong, anticipazioni dal 7 all’11 luglio. Ezgi decide di accompagnare Ozgur al matrimonio, quest’ultimo è costretto a fingersi il dottor Sedar.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Mr Wrong, dal 7 all’11 giugno. Ezgi, vista la gentilezza del ragazzo, decide di onorare la sua promessa con Ozgur, accompagnandolo al matrimonio.

Nel frattempo Ozgur è costretto, per una serie di sfortunate coincidenze, a fingersi il dottor Sedar mentre era insieme alla ragazza. I due poi naufragheranno su un’isola che è il covo di un gruppo di trafficanti.

Mr Wrong: vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Ozan ha un colpo di fulmine per Deniz e le propone di curare gli interessi legali del locale di cui è socio con Ozgur. L’Atasoy è però all’oscuro dei piani del suo Chef.

Ezgi non ha mantenuto la parola con Ozgur, ma ignora che il locale in cui è stata appena assunta come PR è proprio quello del suo vicino di casa.

Pentita di aver piantato in asso Ozgur, che invece è stato gentile con lei, Ezgi decide di tener fede all’accordo preso accompagnandolo al matrimonio.

Ozgur ed Ezgi sono costretti a mettere in scena una farsa, e così lui si finge Serdar, il dottore con cui Ezgi sarebbe dovuta uscire quella stessa sera. Funzionerà?

Ezgi e Ozgur rimangono bloccati su un’isola deserta dove trascorrono la notte. L’isola, in realtà, è il covo segreto di una banda di pericolosi narcotrafficanti.

