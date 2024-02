Montefusco, lascia casa e scappa con la figlia di 4 anni: presa in Toscana

L’allarme era stato lanciato dal marito, che, dopo alcuni giorni trascorsi fuori per lavoro, era tornato nella sua casa di Montefusco, in provincia di Avellino, senza trovarvi la donna di nazionalità rumena e la figlia di 4 anni.

Ha lasciato l’abitazione in cui viveva con il marito e insieme alla figlia di quattro anni ha tentato di raggiungere il Paese d’origine. La donna, di nazionalità rumena, è stata denunciata per sottrazione di minorenne. L’allarme era stato lanciato al 112 dei carabinieri dal marito che dopo alcuni giorni trascorsi fuori per motivi di lavoro era tornato nella sua casa di Montefusco, in provincia di Avellino.

Sono scattate immediatamente le ricerche dei militari della Compagnia di Mirabella Eclano che hanno individuato targa e modello del minivan a bordo del quale madre e figlia stavano viaggiando.

Grazie alla localizzazione satellitare, l’automezzo è stato individuato e fermato in provincia di Arezzo dai carabinieri del posto. La donna e la bambina sono state affidate ai servizi sociali su disposizione dell’autorità giudiziaria.