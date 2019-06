La Reggia Designer Outlet: Massimiliano Rosolino ospite dell’evento “La valigia di…”

Il campione Massimiliano Rosolino sarà a La Reggia Designer Outlet di Marcianise protagonista di un talk con lo speaker RDS Claudio Guerrini.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, nei Centri McAthurGlen italiani torna l’appuntamento estivo con “La valigia di…”. A La Reggia Designer Outlet di Marcianise (CE), domenica 16 giugno, alle 17, Piazza delle Palme, il campione olimpico Massimiliano Rosolino sarà protagonista di un talk moderato da Claudio Guerrini, storica voce di RDS.

Manca davvero poco alle tanto desiderate vacanze estive e per molti viaggiatori è più complicato decidere cosa mettere in valigia che scegliere la meta. Rosolino svelerà consigli e segreti su come organizzare la valigia perfetta e da qui inizierà un racconto su progetti, desideri, ricordi e curiosità, rispondendo all’intervista pubblica di Guerrini. Dopo il talk, visitatori e fan avranno l’occasione di incontrare Massimiliano Rosolino e Claudio Guerrini e scattare foto con loro.

Oggi impegnato in Un Dolce da Maestro, talent show sulla pasticceria in onda su La7, Massimiliano Rosolino ha numeri da record. Ex nuotatore con 4 medaglie olimpiche, tra cui uno storico oro nei 200m misti a Sydney 2000; 15 medaglie mondiali; 41 medaglie europee; 41 titoli italiani.

Esuberante e trascinatore, Massimiliano è sempre a suo agio a contatto con il pubblico che riesce a coinvolgere con la sua simpatia e spontaneità. Amante dello sport e della vita all’aria aperta, di recente ha deciso di cimentarsi nella pratica del triathlon dopo aver scoperto una grande passione e talento per la corsa e il ciclismo.

È legato dal 2006 a Natalia Titova, ballerina e insegnante di ballo conosciuta all’interno del programma televisivo “Ballando con le Stelle”, attualmente Professoressa nel programma “Amici” di Maria De Filippi. Hanno due bambine nate nel 2011 e nel 2013.

Il calendario del tour “La Valigia di…” nei 5 Centri McArthurGlen: