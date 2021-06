Meteo Napoli, tempo variabile fino a inizio settimana

Meteo Napoli: le giornate di domenica e lunedì saranno caratterizzate dal caldo, ma anche da un cielo parzialmente nuvoloso: non sono escluse le piogge.

Meteo Napoli | Saranno giornate calde, ma con tempo ancora variabile domenica 13 e lunedì 14 giugno, a Napoli, secondo le previsioni meteo riportate dal sito 3bmeteo.

Ecco il dettaglio

domenica, 13 giugno: Giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3734m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

lunedì, 14 giugno: Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 0.3mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4228m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.