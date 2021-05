Meteo Campania, ultime ore di sole: in arrivo le piogge

Meteo Campania: il maltempo è pronto a tornare con un abbassamento delle temperature e l’arrivo di piogge e temporali nei prossimi giorni della settimana.

Iniziale prevalenza di bel tempo per la giornata di martedì 11 maggio a Napoli e in Campania. Dal tardo mattino, invece, è attesa una decisa intensificazione della copertura medio-alta su Molise e Campania, in successiva estensione pomeridiana a Puglia centrosettentrionale e a gran parte della Basilicata, mentre sul resto del Meridione prevarranno ancora condizioni di ampio soleggiamento con copertura scarsa o del tutto assente.

In serata tuttavia la nuvolosita’ si intensifichera’ ulteriormente su Molise occidentale, settore campano, Basilicata e calabri tirreniche con piogge e locali rovesci, comunque di debole intensita’. Annuvolamenti compatti interesseranno da fine giornata anche il settore nordorientale siciliano, mentre innocue velature coinvolgeranno il resto dell’isola.