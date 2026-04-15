Città della Scienza, “Sport e Scienza” nel weekend del 18 e 19 aprile

Città della Scienza per il weekend del 18 e 19 aprile propone “Sport e Scienza”: gioca, scopri e impara!

Saltare tra cerchi colorati, lanciare palloni con traiettorie perfette e sfidare l’equilibrio su percorsi avventurosi, scoprendo allo stesso tempo i segreti del corpo in movimento: sono le attività previste per il tema del magico weekend “Sport e Scienza” che Città della Scienza dedica il 18 e 19 aprile a Corporea, il museo interattivo del corpo umano, trasformandolo in una palestra

della conoscenza dove ogni gesto atletico diventa un’emozionante lezione di scienza.

Non si tratta solo di giocare o di studiare: è edutainment puro, un mix irresistibile di divertimento ed educazione che cattura giovani e giovanissimi nelle varie fasce di età con le loro famiglie: tutti protagonisti di laboratori interattivi come “Piccoli scienziati in movimento” (3-6 anni) dove salti, canestri e staffette rivelano i principi fisici del corpo, o “Bottiglie in azione” (7-10 anni) per testare forza, velocità e rotazioni con sfide continue che ripartono dopo ogni prova. Ne “La fisica nel pallone” (11-13 anni) si capirà perché un rimbalzo alto fa la differenza tra un buon pallone da tennis e uno da calcio, esplorando meccanica, materiali e traiettorie che rendono ogni sport un capolavoro scientifico, mentre il Science Show “I Classici per tutti” stupisce con paradossi meccanici, palloncini che si gonfiano con CO2 e cadute che sfidano la gravità.

Domenica 19 aprile ci sarà un momento speciale tocca il cuore: Angela Procida, nuotatrice paralimpica straordinaria, condivide il suo viaggio di resilienza e determinazione in “Oltre il limite: la forza dell’acqua“, mostrando come lo sport, unito alla scienza, apra porte all’inclusione e all’innovazione personale, un dialogo empatico che ci ricorda quanto il corpo umano sia capace di meraviglie quando scienza e passione si fondono. E non finisce qui: tra gli exhibit di Corporea con il robot Aphel, il Planetario per viaggi stellari, e le mostre “SensAzioni” sui cinque sensi e “Insetti Co.“. Città della Scienza vi aspetta per trasformare curiosità in scoperta!