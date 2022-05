Choc a Melito, 13enne accoltellato alla schiena in classe

L’ennesimo caso di violenza tra minori arriva da Melito, nel Napoletano, dove un ragazzino di 13 anni è stato ferito con un coltello in classe.

Violenza e sangue tra minori in pieno giorno a Melito, in provincia di Napoli. Intorno alle 14 di ieri, un ragazzino di 13 anni è stato ferito alla schiena con un’arma da taglio (ancora non è chiaro quale strumento sia stato utilizzato). È accaduto nella scuola media “Marino Guardano”.

Il giovane è stato trasportato presso l’ospedale Santobono di Napoli, 3 i punti di sutura applicati. La ferita sarebbe lieve ma la prognosi non è stata ancora sciolta. Non è comunque in pericolo di vita. Indagini in corso condotte dai Carabinieri della Tenenza di Melito.