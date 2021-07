Maria Pia Garofalo nominata direttore artistico del “Festival Cilento in Opera”

Al Palazzo baronale de Concilliis di Torchiara (SA), dal 1 al 4 settembre 2021, saranno proposti “I Concerti dei Baroni” in occasione della prima edizione del “Festival Cilento in Opera” curato dal soprano Maria Pia Garofalo.

Continua senza sosta la carriera artistica di Maria Pia Garofalo che, con la nuova carica di Direttore Artistico del Festival Cilento in Opera, aggiunge un altro piccolo ma significativo tassello alla sua già luminosa carriera di soprano, dopo aver inciso alcuni cd per la Kicco Music, la prestigiosa casa discografica della nota e indimenticabile Giovanna Nocetti, in arte semplicemente “Giovanna” che nel 1967 era nel pieno della sua attività di cantante, voglio a tal proposito ricordare la celeberrima canzone “Il mo ex” che riscosse un grandissimo successo.

Tornando alla “nostra” Maria Pia, voglio aggiungere che il Festival del Cilento sarà attivo la prima settimana di settembre, durante la quale saranno proposti, nei quattro giorni previsti dal 1 al 4 settembre, altrettanti concerti così come specificato nella locandina allegata, per la rassegna citata. Tutti i concerti di questa prima edizione del Cilento in Opera “International Music Festival” si terranno nelle splendida cornice del Palazzo baronale de Concilis di Torchiara (in foto) in provincia di Salerno, un’accogliente e piccola cittadina situata nel Parco Nazionale del Cilento a sud-est di Agropoli; un’occasione buona quindi anche per visitare uno dei luoghi più belli della zona come il già citato Palazzo baronale de Conciliis, che risale al secolo XVI ed era la dimora dei signori del borgo omonimo.

Appuntamento dunque al 1 settembre con “I Concerti dei Baroni”, un’iniziativa nobile e impegnativa della sempre attenta e professionale Maria Pia Garofalo che ha fortemente voluto questo evento e che avrà certamente un grande successo, come per tutte le sue precedenti attività artistiche.

PROGRAMMA

1 settembre 2021

ore 19.00

Simone Costa Live “Jiìulien”

THAIS QUARTETT

2 settembre 2021

ore 20.00

CLASSIC GALA

3 settembre 2021

ORE 19.00

FIATI DELL’OPERA

4 SETTEMBRE 2021

ORE 19.00

GALA’ DEI MIGLIORI ALLIEVI DELLA MASTERCLASS DI PERFEZIONAMENTO