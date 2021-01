Leonardo: contratto in Messico per l’elicottero AW169 per compiti di trasporto VIP/corporate

Leonardo: successo crescente dell’AW169 sul mercato VIP/corporate in America Latina con l’ordine per un elicottero da parte di un cliente privato in Messico.

Leonardo ha annunciato oggi l’ingresso dell’elicottero di nuova generazione AW169 sul mercato VIP/corporate messicano. Questo risultato accresce il successo di questo modello in America Latina e nel mondo e rafforza il ruolo di Leonardo nel mercato degli elicotteri VIP bimotore di cui l’Azienda detiene già una quota del 40% a livello mondiale.

Un operatore privato messicano introdurrà in servizio quest’anno un elicottero leggero-intermedio AW169, caratterizzato da una configurazione altamente personalizzata che combina i più elevati standard di qualità e confort e beneficia dell’eccezionale spazio in cabina tipica del modello.

Negli anni, modelli come il bimotore leggero AW109 e il bimotore intermedio AW139 hanno ottenuto grande successo in America Latina e in Messico per molteplici impieghi, incluso il trasporto VIP/corporate, e l’AW169 offre ora un’opzione in più per rispondere all’evoluzione del mercato regionale. Leonardo è da oltre 30 anni il costruttore di riferimento per operazioni VIP/corporate in Messico, potendo vantare un considerevole numero di AW109 già venduti e in servizio. L’AW169 offre agli operatori nel paese una maggiore capacità di carico, più spazio in cabina e maggiore confort. Allo stesso tempo l’AW169, ‘fratello minore’ del più grande AW139, trae vantaggio dalle caratteristiche comuni della famiglia di elicotteri di nuova generazione di Leonardo garantendo capacità simili su una scala dimensionale e di peso più ridotta e con equipaggiamenti e sistemi specifici. I modelli AW109 GrandNew e Trekker continueranno a offrire le migliori caratteristiche operative nella classe dei bimotore leggeri per gli operatori che necessitano prodotti di questo tipo in grado di assicurare alte prestazioni e un elevato grado di personalizzazione.

L’AW169 presenta importanti novità a livello tecnologico nei rotori, nei motori, nell’avionica, nella trasmissione e nei più generali sistemi di alimentazione. L’AW169 può ospitare comodamente fino a dieci passeggeri nell’ampia e comoda cabina, dotata di una vasta gamma di equipaggiamenti personalizzati e sistemi di intrattenimento.

L’elicottero è alimentato da una coppia di motori Pratt&Whitney PW210A in grado di garantire, mentre la macchina è a terra, il funzionamento continuo di sistemi come climatizzazione e radio mantenendo i rotori fermi. L’avionica dell’AW169 presenta tecnologia all’avanguardia tra cui un cockpit completamente digitale compatibile con sistemi di visione notturna e dotato di tre ampi display e tecnologia touch screen con avanzata grafica 3D. Questo contribuisce alla massima consapevolezza della situazione operativa dell’equipaggio in ogni momento della missione.

L’AW169 è anche il primo elicottero della sua categoria ad entrare nel mercato con un carrello retrattile elettrico che riduce la complessità e le esigenze di manutenzione. Questa soluzione si aggiunge alle altre due opzioni disponibili: carrello fisso e pattini. È in fase di sviluppo un ulteriore incremento delle prestazioni per fornire capacità ancora maggiori ai clienti in tutte le condizioni, anche in quota e in presenza di elevate temperature. Questo permetterà all’AW169 di avere il miglior rapporto peso-potenza della categoria, rendendo il prodotto la soluzione perfetta per le operazioni in Messico.

Certificato nel 2015, l’AW169 è stato ordinato in quasi 240 esemplari da clienti in tutto il mondo fino ad oggi per rispondere ad un’ampia gamma di missioni tra le quali trasporto VIP/corporate, eliambulanza, ricerca e soccorso, ordine pubblico, antincendio, supporto all’editoria, utility, addestramento e impieghi militari.