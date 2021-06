L’Amica Geniale 3, dodici giorni di riprese a Caserta: modifiche alla viabilità

L’Amica Geniale 3: dall’8 al 19 luglio ciak a Caserta per le nuove vicende di Lila e Lenù (che arriveranno su Rai 1 nel 2022).

Prima del gran finale a Napoli nel mese di settembre, il set de L’Amica Geniale 3 (stagione tratta da “Storia di chi fugge e di chi resta” della misteriosa Elena Ferrante) sarà a Caserta dall’8 al 19 luglio.

Come già avvenuto in passato, il set sarà nel cuore del Centro storico, per cui il Comune di Caserta ha già preparato un’ordinanza con cui sono state disposte alcune modifiche alla viabilità.

In particolare, sarà previsto un divieto di sosta permanente dall’8 al 19 luglio su via Daniele, tra i civici 6 e 26. Nei giorni 9-10 e 16-17 luglio sarà anche impossibile sostare sugli stalli a pagamento tra i civici 338 e 342 dalle 6 alle 20 sempre lungo via Daniele.

Anticipazioni L’Amica Geniale 3: i diversi destini di Lila e Lenù

Come reso noto nel corso della presentazione dei palinsesti Rai, L’Amica Geniale 3 arriverà in prima serata su Rai 1 nel 2022.

I primi tre episodi (otto in totale, divisi in quattro prime serate) vedranno protagonisti gli attori impegnati nelle precedenti stagioni (con le bravissime Gaia Girace e Margherita Mazzucco ancora nelle parti di Lila e Lenù), ma poi ci saranno cambiamenti nel cast visto che le protagoniste cresceranno.

La terza stagione (diretta da Daniele Luchetti al posto di Saverio Costanzo, che resta sceneggiatore della serie) è ambientata negli anni ’70. Lila (che ha lasciato Stefano Carracci e sta crescendo da sola il bimbo avuto da Nino Sarratore) è ancora un’operaia della ditta di Bruno. Ma le condizioni lavorative non sono delle migliori e la ragazza si fa portavoce di un’intera classe operaia.

Dopo aver studiato alla Normale di Pisa, Lenù, diventa scrittrice affermata grazie all’aiuto di Piero, nel frattempo divenuto suo marito. Elena ha due bambine, ma il ritorno di Nino cambia la sua situazione: gli ex compagni di scuola diventano ben presto amanti. Lila, dal canto suo, inizia una relazione con Enzo, che l’ha salvata dal matrimonio con Stefano.