“La Rondine” di Puccini al Teatro San Carlo. Sul podio Juraj Valčuha

Torna l’opera al Teatro di San Carlo nel segno di Puccini. Sul podio Juraj Valčuha dirigerà “La Rondine” in forma di concerto. Venerdì 16 ottobre ore 20.00 e domenica 18 ottobre ore 18.00.

Torna dunque l’opra lirica al Teatro San Carlo con un lavoro di Puccini poco conosciuto e raramente proposto nei teatri italiani, mi riferisco a “La Rondine”, opera lirica in tre atti che appartiene al periodo della maturità di Puccini ed ebbe una gestazione piuttosto travagliata, su libretto di Giuseppe Adami che riscrive interamente il testo dopo che Puccini aveva rinunciato al “tirannico” Tito Ricordi.

Nella primavera del 1916, in piena Grande Guerra, La Rondine è terminata. Il lavoro di Puccini non piace a Ricordi e subito ne approfitta il suo concorrente Songnozo che acquista la partitura, diventando un lavoro integralmente italiano.

In seguito Puccini sottopose il lavoro a diverse revisioni, ma la versione più eseguita resta tuttora quella del 1917. Infatti, il 27 marzo 1917, debutta a Montercarlo ed ottiene un grande successo. Con La Rondine Puccini adotta una scrittura più moderna e dominata dal ritmo della danza: troviamo infatti accanto all’onnipresente Valzer, il fox trot e l’one step.

Ma soprattutto domina la melodia affidata a vere e proprie canzoni di meravigliosa fattura. Il San Carlo propone due serate in programma per venerdì 16 ottobre ore 20.00 e domenica 18 ottobre alle ore 18.00 con Juraj Valčuha che sarà sul podio per dirigere La Rondine di Giacomo Puccini in forma di concerto. Sul palco del Massimo napoletano per l’occasione ci sarà anche un cast vocale di prima grandezza, infatti il ruolo della protagonista Magda è affidato a Ailyn Pérez, per la prima volta al San Carlo, e quello di Ruggero al tenore statunitense Michael Fabiano.

Ruth Iniesta sarà Lisette e Marco Ciaponi interpreterà Prunier. Gezim Myshketa vestirà i panni di Rambaldo e Paolo Orecchia darà volto e voce a Périchaud. Completano il cast Orlando Polidoro (Gobin), Laurence Meikle (Crébillon), Miriam Artiaco (Ivette), Sara Rossini (Bianca) e Tonia Langella (Suzy).

Tra le opere meno note del catalogo pucciniano, commedia lirica in tre atti su libretto di Giuseppe Adami, La Rondine è stata ascoltata al San Carlo solo in altre tre occasioni (nel 1918, nel 1958 e nel 198), solo negli ultimi decenni ne è iniziata la riscoperta ed è considerata oggi un gioiello all’interno della produzione del compositore di Lucca.

venerdì 16 ottobre 2020 ore 20.00

domenica 18 ottobre 2020 ore 18.00

Giacomo Puccini

LA RONDINE

Commedia lirica in tre atti su libretto di Giuseppe Adami tratto da un libretto di A.M.Wilner e Heinz Reichert.

Prima rappresentazione: Montecarlo, Théâtre de l’Opéra, 27 marzo 1917

Direttore | Juraj Valčuha

Interpreti

Magda | Ailyn Perez

Lisette | Ruth Iniesta

Ruggero | Michael Fabiano

Prunier | Marco Ciaponi

Rambaldo | Gezim Myshketa

Périchaud | Paolo Orecchia

Gobin | Orlando Polidoro

Crébillon | Laurence Meikle

Ivette | Miriam Artiaco

Bianca | Sara Rossini

Suzy | Tonia Langella

Orchestra del Teatro di San Carlo

Esecuzione in forma di concerto